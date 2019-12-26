Снігу бути! Синоптик дав обнадійливий прогноз на Новий рік в Дніпрі

У Дніпрі з 1 січня різко зміниться погода.

Як прогнозує Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології, в місті випаде сніг. Імовірність такої зміни погоди – 60%, передає Gorod.dp.ua

Новини Синоптикиня попередила про різке погіршання погоди в Україні

Погода в Дніпрі на Новий рік RT

Так, до 1 січня жителів Дніпра чекає дощова, але тепла погода. Нічні температури весь тиждень будуть вище нуля, а денні +6 ... + 11 градусів.

Синоптик зазначив, що в кінці тижня погода почне псуватися ще більше: на вулиці похолоднішає і буде йти дощ зі снігом.

Температура почне опускатися і 30-31 грудня становитиме -1 ...- 3 градусів.

"Такий теплий грудень в Дніпрі не вперше, подібна погода в грудні була в 1993, 1999, 2000, 2006, 2011 2017 роках. У цьому році друга декада грудня перевищила температурну норму на 5 градусів", – розповів Гринчак.

Метеоролог додав, що теплий грудень вже стає правилом, а не винятком. В деякі роки метеорологічна зима наступає в січні, в грудні середньодобова через 0 у бік зниження не переходить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні-2020 року в Україні очікується приплив теплого повітря з Середземного моря, тому очікується тепла погода.

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