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30 листопада • оновлено в 10:58
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Світлана Коваленко

Сніг і вітер: з'явився прогноз на вихідні в Дніпрі

1.5т
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Синоптики прогнозують опади та низьку температуру в Дніпрі і області 30 листопада та 1 грудня.

Зокрема, в суботу очікується дощ і мокрий сніг, повідомляє Український гідрометцентр.

У Дніпрі очікується мокрий сніг

У Дніпрі очікується мокрий сніг

pogliad.ua

Вдень 30 листопада температура повітря буде близько +3 градусів, вночі – +1...+ 3 градуси. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

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У неділю – хмарно, без опадів, температура вночі – -2...-4 градуси, вдень – -1...+1 градус. Вітер північно-західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с.

Погода на суботу

Погода на суботу

Український гідрометцентр

Погода на неділю

Погода на неділю

Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 2 грудня очікується погіршення погодних умов – сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів. У той же час в Карпатах очікується до 20 сантиметрів снігового покриву.

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Автор
Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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