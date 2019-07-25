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Сквер імені депутата: політик з Дніпра "позначив" територію

1.8т Читати матеріал російською

На карті Дніпра з'явився сквер імені депутата міської ради Северина Маринчука. У мерії прокоментували ситуацію.

"Іменний" сквер знаходиться недалеко від приймальні депутата в Новокодакському районі. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.

Маринчук позначив свій сквер

Маринчук позначив свій сквер

На карті Google зелена зона називется "Сквер Маринчука Северина". У самому сквері розташований моноліт з гравірованим ім'ям депутата на металевій пластині.

"Міні сквер був відкритий і побудований з ініціативи депутата Дніпровської міської ради Маринчука Северина Георгійовича", - написано на камені. Нижче розташована цитата Тараса Шевченка.

Гравійована табличка з ім'ям депутата

Гравійована табличка з ім'ям депутата

У невеликому сквері висять чотири плакати з ім'ям і прізвищем депутата міськради. На одному з них є його фотографія.

На вході в сквер висить фотографія депутата

На вході в сквер висить фотографія депутата

Директор департаменту парків та рекреації Дніпровської міськради Максим Музика повідомив, що таку назву офіційно не закріплено. У міській документації сквер відзначений як "Земельна ділянка по вулиці Метробудівській в районі будинків №13-15".

"Буду розбиратися з цим" щастям "і дізнаватися, хто дав йому дозвіл на таку рекламу. І це голова комісії з етики ...", - повідомив Музика.

Плакати видно здалеку

Плакати видно здалеку

Він підкреслив, що на карті Google кожен бажаючий може запропонувати змінити назву того чи іншого об'єкта.

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Сквер Маринчука знаходиться біля храму

Сквер Маринчука знаходиться біля храму

Мапа

Як розповів Маринчук кореспонденту OBOZREVATEL, він не має відношення до перейменування міського скверу на карті. За його словами, це хтось сам додав "таке ім'я".

Всі входи і виходи підписані

Всі входи і виходи підписані

Северин Маринчук в сквері

Северин Маринчук в сквері

Facebook Северин Маринчук

Варто відзначити, що в 2018 році депутат Маринчук підписував асфальт, який відремонтували за його ініціативою.

Маринчук підписав свій асфальт

Маринчук підписав свій асфальт

34 канал

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром знайшли мертвою 19-річну дівчину.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро депутат
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
От скромности точно не умрёт ! А людям стоит напомнить, что от добра, добра не ищут, дядя не по доброте душевной так старается !
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