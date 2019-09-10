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10 вересня • оновлено в 22:41
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"С*ко, двері закривай!" У Дніпрі маршрутник-хам потрапив на відео

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У Дніпрі водії маршруток часто хамлять пасажирам і виганяють їх із салону.

Так, на 40-му маршруті чоловік відмовився везти пасажирку за пільговим проїздом. Про це OBOZREVATEL дізнався в телеграм-каналі Hyevuy Dnepr (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Маршрутник-хам

Маршрутник-хам

Politeka.Net

Маршрутник не пустив до салону жінку за пільговим проїздом і почав їй хамити. Постраждала хотіла зняти все на телефон, але водія це дуже обурило.

"С*ко, ти мене на камеру знімаєш? Ти диви! Двері закривай за собою! Господиня життя мені тут знайшлася!", – кричав чоловік.

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Потім пасажири почали заступатися за жінку, в результаті чого маршрутник прийшов у дику лють.

У соцмережі користувачі заявили, що вони часто стикалися з цим водієм-хамом:

"Думаю, чому голос знайомий – я цим маршрутом щоранку на роботу їжджу", "Цей самий водій мені колись повіситися побажав", "Прямо вдавиться через 7 грн", "Так він ї**нутий по життю! Летів 120 км/год. Жінка сказала зупинитися – він не почув, а потім загальмував так, що вона і я полетіли по салону! Жінка боляче вдарилася! То цей г**дон зробив нас винними, і всю дорогу обурювався!", – пишуть користувачі.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Маршрутка

Маршрутка

Телеграм-канал Hyevuy Dnepr

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпропетровській області водій маршрутки образив матір українського воїна, який загинув в АТО під Іловайськом.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
водій маршрутки маршрутка
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Мурчит зверь,судя по говору. Современный русский язык хорошо подходит для хамства.
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