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11 грудня • оновлено в 07:52
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Аліна Рашевська

Синоптики пророкують небезпечну погодну ситуацію в Дніпрі 11 грудня

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У Дніпрі 11 грудня очікується похмура погода. Температура повітря протягом усього дня буде плюсовою.

Містян попереджають про погіршення видимості на дорогах до 500 м. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики пророкують небезпечну погодну ситуацію в Дніпрі 11 грудня

Синоптики пророкують небезпечну погодну ситуацію в Дніпрі 11 грудня

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Вдень температура повітря буде коливатися в межах + 2... + 3 градусів за Цельсієм. Вночі температура не знизиться. За прогнозом синоптиків, опадів не варто очікувати.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла на навчання з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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