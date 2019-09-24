Сім'я ексчиновника збила капітал на відбійниках Центрального мосту в Дніпрі

Підрядник ремонту Центрального мосту в Дніпрі, компанія "Майстер Профі", яку пов'язують з колишнім секретарем міськради В'ячеславом Мішаловим, знову потрапила у скандал з розкраданням державних коштів.

Про це пише сайт 49000.com. Компанія уклала угоду про постачання неякісного бетону для відбійників на мосту.

Повідомляється, що згідно з проєктом реконструкції Центрального мосту, на ньому необхідно було встановити розділовий бетонний брус. Однак до капітального ремонту на переправі траплялися аварії, де машини буквально вилітали на зустрічну смугу, збільшуючи тим самим масштаби ДТП. Цю проблему можна було вирішити, встановивши відбійник.

Центральний міст в Дніпрі 49000.com.ua

Перший підрядник – "Майстер Профі", фірма, яку пов'язують з батьком В'ячеслава Мішалова Дмитром, – замовив бетонні відбійники у компанії "Завод ЗБК". Її також також асоціюють з Дмитром Мішаловим. Згідно проектно-технічної документації, підрядник зобов'язався встановити на Центральному мосту якісні блоки: центральні бар'єрні огорожі повинні були відповідати класу бетону В30, а тротуарні блоки – В50. Їх і замовили у "Заводу ЗБК". Але, як згодом заявили в прокуратурі, директори цих двох фірм вступили в злочинну змову. Внаслідок чого на папері був бетон, відповідний проекту, за фактом же (що довели правоохоронці) – суміш була набагато нижчої якості. А це – понад 10 мільйонів гривень збитків міському бюджету.

На даний момент в суді розглядають справу проти директорів "Майстер Профі" і "Завод ЗБК". Нііхто з винних досі не поніс покарання.

Як писав OBOZREVATEL, відставка В'ячеслава Мішалова з посади секретаря міськради була пов'язана зі зривом термінів реконструкції двох знакових для Дніпра об'єктів - Нового моста і набережної. Обидва ремонту проводили підприємства, що мають відношення до сім'ї депутата. Зокрема, в листопаді 2016- го за підсумками тендера мерія Дніпра замовила компанії "Завод" Майстер-Профі "Дмитра Мішалова капремонт Нового моста через річку Дніпро вартістю 177 мільйонів гривень. Причому з усіх заявок пропозицію фірми Мішалова-старшого була найдорожчою, втім саме вона виявилася найбільш привабливою для міста.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!