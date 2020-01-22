Головна Новини
22 січня • оновлено в 07:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська

Сильний вітер і мокрий сніг: синоптики попередили про погіршення погоди в Дніпрі 22 січня

403
Читати матеріал російською

У середу, 22 січня, в Дніпрі очікується значне погіршення погоди. У місто прийдуть сильні вітри і опади.

На дорогах місцями може бути ожеледиця, що становить небезпеку для водіїв і пішоходів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області з посиланням на Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі 22 січня

Погода в Дніпрі 22 січня

Мінськ-новини

Новини
У Дніпрі прогримів вибух у квартирі: хлопцю відірвало руку. Фото і відео кривавої НП

Протягом усього дня в Дніпрі буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень по місту та місцями по області пройде невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с, часом він буде посилюватися до 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься від -1 до +4 градусів за Цельсієм.

Скріншот

Скріншот

Український Гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області 21 січня сталася пожежа у квартирі в багатоповерхівці на вулиці Ціолковського. У приміщенні один на один з вогнем опинилася його господиня. Жінку вчасно врятували

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги