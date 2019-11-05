Шість районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 6 листопада, в декількох районах Дніпра відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі 123ru.net

Індустріальний район:

вул. Калинова, 65, 73, 75, 77, 79, 81;

вул. Ковалевської, 86, 88, 90.

Центральний район:

вул. Савченко, 96, 96а, 83;

вул. Флотська, 23, 34 - 44;

вул. Алексєєнко, 65 - 85;

вул. Філософська, 94, 94а.

Соборний район:

пр. Героїв, 1в, 1к, 1м, 2а, 3д, 3, 13, 18;

спуск Кодацька, 6 - 54, 1 - 75;

пер. Мандриківській;

вул. Феодосиевская, 7, 9;

пр. Гагаріна, 33, 35, 43, 57;

вул. Севастопольська, 16, 2/6;

вул. Глобинська, 1, 2.

Самарський район:

вул. В'єтнамська, 77 - 137, 64 - 74;

пер. Марійський, 1 - 9, 12 - 14, 6;

вул. Марійська, 2 - 18, 1 - 11;

вул. Сахарова, 12;

вул. Сонячна, 15, 2 - 12, 13, 15;

вул. Естафетна, 1 - 23;

вул. Олешківська, 92, 94, 98;

вул. Богородицька, 117.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Янтарна, 1 - 37, 8 - 18;

вул. Солончакова, 1 - 99, 6 - 88;

вул. Грінченка, 1 - 53, 55 - 103, 107 - 109, 54 - 34, 4 - 32, 105 - 109, 1 - 119;

вул. Гагринська, 1 - 71, 2 - 82;

вул. Трипільська, 1 - 15, 2 - 4;

пер. Солончаковий, 1 - 15, 4 - 18;

пер. Семипалатинський, 1;

вул. Ціолковського, 2 - 26, 1 - 19;

пер. Бурштиновий, 5 - 35, 4 - 28;

вул. Варварівська, 27а, 73;

вул. Гусяча, 5 - 91, 6 - 142;

вул. Делегатская, 129 - 163, 118 - 168;

вул. Інгульська, 2 - 50, 3 - 59, 1;

пер. Інгульський, 2 - 8, 10 - 30, 3 - 13;

вул. Новочеркаська, 113 - 211, 88 - 152;

пер. Новочеркаський, 1 - 29, 2 - 24;

пер. Полєнова, 2 - 62, 3 - 37;

пер. Робесп'єра, 1 - 17, 27 - 29;

вул. Щукіна, 59 - 115, 66 - 100.

Новокодакський район:

вул. Каменська, 3, 9;

вул. Івасюка, 22, 26 - 38, 51;

вул. Авіаційна, 23, 37, 39, 43, 45;

вул. 8 Березня, 1а, 1 - 57, 2 - 64;

вул. Олімпійська, 1 - 15;

пер. 8 Березня, 1 - 27, 2 - 22а;

вул. Тельмана, 25 - 49, 32 - 70, 51 - 115, 72 - 120;

вул. Ткаченко, 30 - 44а;

вул. Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

вул. Жигулевская, 2 - 36, 1 - 37;

вул. Юпітерная, 1 - 19, 2 - 16;

вул. Порохова, 1 - 77, 2 - 64;

вул. Ілюшина, 1 - 53, 2 - 44;

вул. Митіщенская, 1 - 39, 2 - 34;

вул. Квіткова, 1 - 25, 2 - 42;

пер. Гайдамакского, 1 - 117, 2 - 94;

вул. Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

вул. Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

вул. Лисенка, 3 - 27, 10 - 18;

вул. Вільямса, 167;

вул. Кондратюка, 282 - 292, 319 - 343;

вул. Алчевська, 2 - 24;

вул. Новостепове, 1 - 19, 2 - 24;

вул. Трехгорная, 1 - 27, 2 - 32;

вул. Приазовська, 1 - 35, 2 - 32;

вул. Автобусна, 1 - 35, 2 - 42;

вул. Валдайская, 29 - 41, 36 - 70;

вул. Мисливська, 1 - 19, 2 - 16;

пер. Боткінської, 1 - 19, 2 - 10;

вул. Лютнева, 1 - 49, 2 - 42;

вул. Весела, 1 - 19, 2 - 18;

пер. Донбаський, 1 - 31, 2 - 30;

вул. Марка Озерного, 1 - 35, 2 - 16;

вул. Рудна, 19 - 47, 28 - 56;

вул. Вільямса, 112 - 116а, 147 - 165;

вул. Спокійна, 1 - 59, 2 - 82;

тупий. Залізничний, 1 - 25, 2 - 20;

вул. Перемоги, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

вул. Повітрофлотська, 9, 10, 12;

вул. Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

вул. Кутузова, 8.

Раніше OBOZREVATEL в п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води для проведення аварійних робіт і підготовки водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

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