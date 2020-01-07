Рятувальники Дніпропетровщини запально привітали українців зі святом Різдвом Христовим.

Так, вони виконали яскраву протипожежну колядку. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі ГУ ДСНС України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рятувальники Дніпропетровщини здивували святковою колядкою

Рятувальники разом з дітьми виконали колядку на протипожежну тематику, аби в будинках українців панували безпека та мир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський привітав українців з різдвяними святами. У соцмережах глава держави побажав українцям миру і єдності.

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