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7 січня • оновлено в 12:05
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Софія Ковнір

Рятувальники Дніпропетровщини здивували святковою колядкою на Різдво. Відео

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Рятувальники Дніпропетровщини запально привітали українців зі святом Різдвом Христовим.

Так, вони виконали яскраву протипожежну колядку. Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі ГУ ДСНС України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Рятувальники Дніпропетровщини здивували святковою колядкою

Рятувальники Дніпропетровщини здивували святковою колядкою

Рятувальники разом з дітьми виконали колядку на протипожежну тематику, аби в будинках українців панували безпека та мир.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський привітав українців з різдвяними святами. У соцмережах глава держави побажав українцям миру і єдності.

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Автор
Софія Ковнір
Тема
Різдво
Місце
Україна Дніпро
Тег
свято
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