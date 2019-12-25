Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

Рятувальники Дніпра і області щорічно радують своїми фото в переддень свят.
Фото красенів-рятувальників опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Рятувальники Дніпра прикрасили календар
ДСНС в Дніпропетровській області
Створення календаря вже стало традицією, і наступаючий 2020 рік - не виняток. Новий календар з вогнеборцями вже презентували в соціальних мережах.
На сторінках календаря красуються рятувальники з Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда. На фотографіях хлопці позують в робочій формі, на тлі техніки і інструментів.
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі: фото.
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