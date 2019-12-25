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25 грудня • оновлено в 18:15
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Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

2.3т
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Рятувальники Дніпра і області щорічно радують своїми фото в переддень свят.

Фото красенів-рятувальників опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники Дніпра прикрасили календар

Рятувальники Дніпра прикрасили календар

ДСНС в Дніпропетровській області

Створення календаря вже стало традицією, і наступаючий 2020 рік - не виняток. Новий календар з вогнеборцями вже презентували в соціальних мережах.

На сторінках календаря красуються рятувальники з Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда. На фотографіях хлопці позують в робочій формі, на тлі техніки і інструментів.

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі: фото.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини порятунок Новий Рік-2020 фотосессія фотографии
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