Рятувальники Дніпра роздяглися для "гарячого" календаря. Фото

Рятувальники Дніпра і області щорічно радують своїми фото в переддень свят.

Фото красенів-рятувальників опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники Дніпра прикрасили календар ДСНС в Дніпропетровській області

Створення календаря вже стало традицією, і наступаючий 2020 рік - не виняток. Новий календар з вогнеборцями вже презентували в соціальних мережах.

На сторінках календаря красуються рятувальники з Дніпра, Кривого Рогу та Павлограда. На фотографіях хлопці позують в робочій формі, на тлі техніки і інструментів.

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-недотепі: фото.

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