Головна Новини
17 грудня • оновлено в 12:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Яна Коваль

Рятувальники Дніпра попереджають про небезпеку на дорогах

180
Читати матеріал російською

Метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.

Фахівці повідомляють про перший рівень небезпеки, передає ГСЧС Дніпропетровської області.

Дніпро і область укутав густий туман

Дніпро і область укутав густий туман

tsn

Протягом доби в Дніпрі і по Дніпропетровській області збережеться туман. Видимість в тумані – 100-300 м. Рівень небезпеки – перший (жовтий).

Новини
Під Дніпром страшна пожежа знищила ціле кафе: вогняні фото й відео

Прогнозується така погода:

17 грудня: Ясно. Без істотних опадів. Туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 4-9 тепла, по місту вночі близько 0, вдень 6-8 тепла.

18-19 грудня: Хмарно з поясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6, вдень 5-10 тепла.

Відзначимо, що в туманну погоду водіям і пішоходам потрібно бути ще уважнішими на дорогах міста і області. Варто також пам'ятати про ПДР і по можливості відкласти поїздку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода новини дороги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги