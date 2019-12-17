Рятувальники Дніпра попереджають про небезпеку на дорогах

Метеорологи попереджають про те, що в Дніпрі і області очікується густий туман. Видимість становитиме від 100 до 300 метрів.

Фахівці повідомляють про перший рівень небезпеки, передає ГСЧС Дніпропетровської області.

Дніпро і область укутав густий туман tsn

Протягом доби в Дніпрі і по Дніпропетровській області збережеться туман. Видимість в тумані – 100-300 м. Рівень небезпеки – перший (жовтий).

Прогнозується така погода:

17 грудня: Ясно. Без істотних опадів. Туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 4-9 тепла, по місту вночі близько 0, вдень 6-8 тепла.

18-19 грудня: Хмарно з поясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6, вдень 5-10 тепла.

Відзначимо, що в туманну погоду водіям і пішоходам потрібно бути ще уважнішими на дорогах міста і області. Варто також пам'ятати про ПДР і по можливості відкласти поїздку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині розшукують зниклого безвісти чоловіка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!