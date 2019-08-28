Рулон туалетного паперу в місяць і одне пальто на 7 років: що може дозволити собі житель Дніпра на прожитковий мінімум

Практично в кожній країні є таке поняття, як споживчий кошик.

Це затверджений на державному рівні перелік товарів і послуг, який, на думку влади, відповідає мінімальним потребам середньостатистичного українця на рік життя. Цей перелік дорівнює прожитковому мінімуму і мінімальній пенсії.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися, що входить до споживчого кошика українця і порівняти з умовами в інших країнах.

Прожитковий мінімум в Україні - один з найнижчих в Європі

На початку озвучимо діючі державні соціальні стандарти, від яких далі будемо відштовхуватися:

Прожитковий мінімум в Україні:

для працездатного населення - 2007 гривень;

для непрацездатного - 1564 гривні;

мінімальна пенсія в Україні - 1564 гривні;

Прожитковий мінімум – це і є вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення і життєдіяльності.

Наприклад: український пенсіонер, на думку державного керівництва, повинен добре харчуватися, оплачувати комунальні послуги, повністю забезпечувати себе одягом, взуттям та ліками на 1564 гривні в місяць. Правда, де знайти магазини з такими цінами - в документі не вказано.

Якщо ж дивитися правді в очі – то навіть при мінімальній зарплаті в 4173 гривень – забезпечити себе всім необхідним практично нереально. Що вже говорити про відпочинок і серйозні покупки.

Діти залишаться без солодкого

Так, наприклад, згідно з постановою Кабміну, пенсіонер може дозволити собі купити одну куртку раз на 5 років, 1 плавки на 10 років і четверо трусів на 2 роки. Також Кабмін упевнений, що однієї бритви чоловікові-пенсіонеру на 3 роки - більш ніж достатньо, а 340 грам макаронів на місяць – дуже навіть норма.

Чоловікам працездатного віку пощастило не більше: їм достатньо однієї пари джинсових штанів і одного светра на 3 роки, 6 пар трусів на 1,5 року і однієї пари спортивного взуття на 3 роки.

Здавалося б – жінки ті ще любительки обширного гардероба. Але на думку державної влади - одного пальто і двох суконь на 7 років - досить, а однієї пари домашніх капців на 3 роки – з головою.

І поки у чиновників мільйони доларів на банківських рахунках – розберемо, що ж входить до споживчого кошика для середньостатистичного українського школяра: одна зимова куртка на три роки, один купальник (плавки) на 5 років – для дітей вікової групи від 6 до 18 років, одне плаття на 2 роки для дівчаток і один комплект шкільної форми для дитини на 1,5 роки.

За даними того ж продовольчого кошика, середньостатистичний українець може дозволити собі культурно відпочити 1 раз в 2 місяці. А ще – купити цілих 6 книг на рік.

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Також за допомогою продовольчого кошика ми дізналися, що звичайна українська сім'я при мінімальному доході може дозволити собі придбати один ніж раз в 10 років (не турбуйтеся – це на одну людину, так що можна і три); 1 настільну лампу, шафу для одягу і письмовий стіл, які повинні прослужити по 25 років, а також 1 махровий рушник на одного члена сім'ї, який варто замінити на новий через 6 років.

Споживчий кошик України проводить розрахунки, відштовхуючись від цін на найдешевші і неякісні товари. У той час, як в інших країнах в споживчий кошик входять складові сегмента "середній +". Простіше кажучи, ніхто не думає про якість: рахують на основі найдешевших продуктів харчування і послуг.

Як за кордоном

У порівнянні зі споживчими кошиками інших країн - український виглядає просто жалюгідно. Наприклад, в ряді країн Європи споживчий кошик включає в себе такі складові, як послуги салонів краси і алкогольні напої високої якості, корм для тварин і навіть таксі.

У Франції впевнені, що вино, рідке мило і засіб для укладання волосся – обов'язкові складові споживчого кошика. А в Великобританії вважають, що шоколад, дорогі лікери та комп'ютерні ігри – важливі складові в мінімальних потребах громадян своєї країни.

В Україні ж впевнені, що 500 грам шампуню на рік і 1 рулон туалетного паперу в місяць – достатня кількість для підтримки чистоти українця.

У нашій країні прожитковий мінімум для непрацездатного людини дорівнює 62 $, в США - 619 $. У Польщі - 103 $, в Німеччині - 367 $. Також важливо те, що в даних країнах співвідношення ціна \ кількість \ якість – набагато вигідніше для громадянина країни.

Що можна придбати на прожитковий мінімум в Дніпрі

За 1564 гривні можна купити:

- 97 кг картоплі в супермаркеті Дніпра;

- 28 (900-грамових) пляшок соняшникової олії;

- 3,5 кг охолодженого філе лосося;

- 2 великі пачки підгузків;

- 1 дзеркало у ванну кімнату.

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