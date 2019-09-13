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13 вересня • оновлено в 10:24
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Різке похолодання: прогноз погоди в Дніпрі на вихідні

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У Дніпрі очікується різка зміна погоди.

Так, температура повітря значно знизиться, а вітер посилиться, повідомили в Українському центрі з гідрометеорології.

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Градус падає: синоптики уточнили прогноз із похолодання в Україні

Погода

Погода

radiotrek.rv.ua

У суботу, 14 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, а вдень місцями очікуються пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе 10-15 градусів, а вдень - 21-26 градусів.

Неділя, 15 вересня, пройде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до 9-11 градусів, а вдень підніметься до 18-20 градусів.

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Карта

Карта

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Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України в п'ятницю, 13 вересня, очікується тепла погода без опадів, а в суботу-неділю - похолодання.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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