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13 грудня • оновлено в 06:19
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Аліна Рашевська

П'ятниця 13-е: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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У Дніпрі 13 грудня протягом усього дня буде волого і хмарно.

Опади в п'ятницю не прогнозуються. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

З'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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Стовпчик термометра протягом дня буде коливатися від -2 до 0 градусів по Цельсію. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 88-91%.

Опадів не передбачається. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде затянуте хмарами. Світанок настане в 7:21, захід очікується о 15:46.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Березинській двоє чоловіків влаштували рукопашні бої. Замість рингу вони обрали пожвавлену трасу.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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