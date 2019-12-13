П'ятниця 13-е: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У Дніпрі 13 грудня протягом усього дня буде волого і хмарно.

Опади в п'ятницю не прогнозуються. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі Уніан

Стовпчик термометра протягом дня буде коливатися від -2 до 0 градусів по Цельсію. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 88-91%.

Опадів не передбачається. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде затянуте хмарами. Світанок настане в 7:21, захід очікується о 15:46.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Березинській двоє чоловіків влаштували рукопашні бої. Замість рингу вони обрали пожвавлену трасу.

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