П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 23 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за наступними адресами:
Новокодацький район:
ул. Грузинська, 1-25, 2-36;
вул. Барвінок, 1-27, 66-98;
пров. Грузинський, 1-3, 2-4;
вул. Корсунська, 1-5, 2-18;
вул. Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
вул. Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;
вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;
пл. Вереснева, 1,5,7, 4-12;
вул. Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;
вул. Річкова, 1-29, 4-24;
вул. Алеутська, 12/1;
вул. Тарана, 6-28, 9-41.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Мінська, 1-9,2;
пров. Перовський, 1-3,9;
вул. Тбіліська, 15-35,10-38;
вул. Знаменівська, 10,13-19;
пров. Знаменівський, 1-7,2-8.
Соборний район:
вул. Дорожня, 3-19, 2-42;
вул. Єреванська, 1-65, 2-80;
вул. Радісна, 1-67,2-64;
вул. Новорічна, 2-52 / 1, 1-37;
вул. Миру, 1-43,6-56;
б-р Слави, 17, 17а, 19, 20, 21, 23;
просп. Героїв, 30 (п.1,2,3,4), 30Д;
вул. Крутогірний спуск, 33.
Індустріальний район:
вул. Калнишевського, 14.
Самарський район:
вул. Гречко, 41-119; 76-106;
вул. Польова, 21-79; 64-118а;
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.
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