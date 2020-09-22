П'ять районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 23 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за наступними адресами:

Новокодацький район:

ул. Грузинська, 1-25, 2-36;

вул. Барвінок, 1-27, 66-98;

пров. Грузинський, 1-3, 2-4;

вул. Корсунська, 1-5, 2-18;

вул. Бардадима, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вул. Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вул. Старобазарна, 71-79, 26-40;

пл. Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вул. Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

вул. Річкова, 1-29, 4-24;

вул. Алеутська, 12/1;

вул. Тарана, 6-28, 9-41.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мінська, 1-9,2;

пров. Перовський, 1-3,9;

вул. Тбіліська, 15-35,10-38;

вул. Знаменівська, 10,13-19;

пров. Знаменівський, 1-7,2-8.

Соборний район:

вул. Дорожня, 3-19, 2-42;

вул. Єреванська, 1-65, 2-80;

вул. Радісна, 1-67,2-64;

вул. Новорічна, 2-52 / 1, 1-37;

вул. Миру, 1-43,6-56;

б-р Слави, 17, 17а, 19, 20, 21, 23;

просп. Героїв, 30 (п.1,2,3,4), 30Д;

вул. Крутогірний спуск, 33.

Індустріальний район:

вул. Калнишевського, 14.

Самарський район:

вул. Гречко, 41-119; 76-106;

вул. Польова, 21-79; 64-118а;

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290.

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