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18 вересня • оновлено в 18:28
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/ Життя міста

"Прямо Coca-cola!" Мешканців Дніпропетровщини налякала вода з крана

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Жителі селища Солоне Дніпропетровської області налякані поганою якістю води, яка надходить до них з місцевого водопроводу.

Відеозапис, на якій видно, що з-під крана тече дуже брудна, каламутна вода, опублікував місцевий житель Vadim Treschov в групі Facebook "Солоне/Солонянський район".

У Солоному з крана тече вода жахливої якості

У Солоному з крана тече вода жахливої якості

У коментарях до відео жителі інших населених пунктів повідомили про подібні проблеми.

На воду скаржаться жителі інших населених пунктів області

На воду скаржаться жителі інших населених пунктів області

Група Facebook Солоне / Солонянський район

Жителі селища вкрай незадоволені якістю води

Жителі селища вкрай незадоволені якістю води

Група Facebook Солоне / Солонянський район

Ще раніше, 2 серпня на сайті президента з'явилася петиція в якій жителі селища просять допомогти вирішити проблему з водопостачанням.

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"В смт. Солоне станом на 02.08.2019 р. питна вода з кранів яку постачає місцевий водоканал неможливо пити а так само використовувати для купання як дорослих так і дітей, запах при наборі води в ємності змушує просто затримати дихання, вода видає дуже не приємний запах будучи холодної, при нагріванні ж запах посилюється в кілька разів", – сказано в тексті.

Відзначається, що після купання в такій воді у маленьких дітей почалися проблеми з травленням, блювота і розлад шлунка.

Люди побоюються, що використання цієї води небезпечно для життя.

Станом на 16:00 18 вересня петиція набрала 197 підписів з 25 тис. необхідних.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Екологія ЖКХ
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70rus xxx
70rus xxx
то просто замечательно,тратится не надо.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот сейчас крымчане, особенно сильно захотели вернуться на Украину.
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