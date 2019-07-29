Мер Дніпра Борис Філатов нагородив "королів парковок", які намагалися відвезти його "Мерседес" на штрафмайданчик.

Ігор і Віталік - звичайні співробітники Інспекції з паркувальних майданчиків, створеної в мерії зовсім недавно, повідомив Борис Філатов на сторінці в Facebook.

"Вони просто звірі. Саме ці два хлопця позавчора хотіли поцупити мій "Мерседес" на штрафмайданчик. Фактично - мої прямі підлеглі. Котрі вирішили уперти автомобіль мера. Зустрівся, нагородив, прогулялися на свіжому повітрі, поговорили по роботі", – написав міський голова.

Міський голова нагородив своїх підлеглих Facebook Бориса Філатова

Філатов побачив в своїх підлеглих однодумців:

"Шеф, ми не розуміємо, ну чому до цієї історії стільки уваги? Ми ж просто чесно робили свою роботу, правда?"." Альбертич, чого стільки людей здивувалися Вашій реакції? Ну в чому у Вас "подвиг"? Ну порушив ваш водій, ну оштрафували, ну не буде більше так робити. Проїхали тему, в чому проблеми?". "Ех, якби Ви знали, скільки співгромадян намагаються нас "тупити". Особливо менти, бізнесюки і суддівські. Кидаються битися, тикають в обличчя "ксиви", кричать, що "все повирішувати". "З розмов з земляками. Кажу чоловікові: "Ти ж поставив своє авто прямо на пішохідному переході у 100-го ліцею. Перестав". А він мені: "А я свою дитину в школу привіз". Його тільки своя дитина, схоже, цікавить, а на інших дітей йому наплювати", – розповів мер.

Також міський голова назвав свою роботу "найневдячнішою, яку на світі можна придумати":

"Ех, Ігор. Ех, Віталік. Нарешті слідом за "Альбертичем", ви зрозуміли, що у багатьох в Дніпрі Місто закінчується на порозі власної квартири. І що у нас з вами найневдячніша робота, яку на світі можна тільки придумати ... але ми ж звірі, правда? Тому що крокодили ніколи не задкують назад. А ще ми дуже любимо це Місто. Все і цілком. А не тільки там, де собі зручно", – додав Філатов.

Міський голова нагородив своїх підлеглих Facebook Бориса Філатова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі евакуювали машину Бориса Філатова.

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