Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Ігор Кравченко

Пропонував замінити вікна: в Дніпрі викрили чоловіка, який працював на домушників. Фото

1.1т
Читати матеріал російською

У Дніпрі зафіксували чоловіка, який пропонував поміняти вікна пенсіонерам і цікавився, чи будуть вони вдома.

Як тільки чоловік побачив, що його знімають на камеру телефону, втік з під'їзду. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Інцидент стався на Лівому березі. Чоловік ходив по квартирах і наполегливо пропонував поміняти вікна, особливо - пенсіонерам. Розпитував про те, чи будуть люди вдома, і хотів зайти в квартиру.

Новини
Шахрай викрав більше мільйона гривень з карт українців: розкрита схема

У Дніпрі викрили шахрая

У Дніпрі викрили шахрая

Дніпро оперативний

У Дніпрі викрили шахрая

У Дніпрі викрили шахрая

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі аферисти придумали новий спосіб оббирання місцевих жителів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги