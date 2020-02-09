Пропонував замінити вікна: в Дніпрі викрили чоловіка, який працював на домушників. Фото

У Дніпрі зафіксували чоловіка, який пропонував поміняти вікна пенсіонерам і цікавився, чи будуть вони вдома.

Як тільки чоловік побачив, що його знімають на камеру телефону, втік з під'їзду. Про це повідомив Дніпро оперативний.

Інцидент стався на Лівому березі. Чоловік ходив по квартирах і наполегливо пропонував поміняти вікна, особливо - пенсіонерам. Розпитував про те, чи будуть люди вдома, і хотів зайти в квартиру.

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