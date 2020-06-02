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2 червня • оновлено в 15:41
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Проїзд в міжміських маршрутках Дніпропетровської області різко подорожчав

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Ціна проїзду на деякі маршрути в регіоні збільшилася. Тепер квитки з Новомосковська, Черкаського та Гвардійського дорожче на п'ять гривень.

Нова вартість – від 25 до 27 гривень. Це найбільший стрибок цін за останні два роки, повідомляє 34 канал.

Гроші за проїзд

Гроші за проїзд

Ділова столиця

Вартість проїзду з найвіддаленіших селищ області не змінилася. Це стосується Губинихи, Голубівки, Новотроїцького, Перещепине і Миролюбівки.

Однією з головних причин подорожчання проїзду є карантин і обмеження, пов'язані з ним. Водії повинні перевозити пасажирів тільки на сидячих місцях.

Компанії-перевізники самі визначають ціни на проїзд. Впливати на них не можуть ані обласна, ані місцева влада. Міністерство інфраструктури тільки встановлює граничну вартість, яка діє до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в четвер, 28 травня, водій маршрутки №317-А (ст.м. Харківська – Бориспіль) в грубій формі відмовив у проїзді учаснику АТО на Донбасі.

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