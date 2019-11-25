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25 листопада • оновлено в 11:52
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Чіпляється до дівчат: у Дніпрі помітили збоченця у транспорті

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У Дніпрі 24 листопада у салоні тролейбуса помітили літнього чоловіка, який чіплявся до пасажирки.

Спершу дідуся сприйняли як злодія, однак незабаром з'ясувалося, що його цікавить зовсім не вміст кишені дівчини. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Громадський транспорт Дніпра".

У Дніпрі помітили збоченця у транспорті

У Дніпрі помітили збоченця у транспорті

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Стікав кров'ю: у Дніпрі пасажир тролейбуса помер у всіх на очах

Відомо, що інцидент трапився у тролейбусі маршруту "А" біля зупинки "Динамо". У всіх на очах пенсіонер почав обмацувати дівчину, яка сиділа попереду. Побачивши, як зловмисник пробирається до кишень її куртки, пасажири відразу ж його зупинили. На найближчій зупинці чоловік вийшов із салону.

Автор публікації закликав дніпрян бути обережними, адже зловмисник намагатиметься повторити спробу пограбування. У коментарях учасники спільноти зазначили, що місцевого жителя неодноразово ловили "на гарячому", однак насправді пограбування не було його мотивом.

У Дніпрі помітили збоченця у транспорті

У Дніпрі помітили збоченця у транспорті

Facebook-спільнота "Громадський транспорт Дніпра"

"Ні, цей дідусь збоченець, він треться біля жінок, а більше полюбляє молоденьких. Дуже любив їздити вранці, в годину пік, але його вже знають і весь час виганяють", зазначила дніпрянка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром дебошир розгромив автобус. Чоловік відмовлявся платити за проїзд, а у відповідь на вимогу водія залишити салон накинувся на нього з кулаками.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
транспорт чоловік домогательства
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активист и патриот, стопицот...
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