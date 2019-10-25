"Поводився неадекватно": в Дніпрі маршрутник познущався над пасажирами

У Дніпрі водій маршрутки вигнав з салону пасажирку, яка поскаржилася на його поведінку.

Регулярні скандали і затримки рейсу вже давно не новина на маршруті №33. Про це стало відомо на сторінці громадського транспорту Дніпра в Telegram.

У Дніпрі маршрутник познущався над пасажирами Верже

"Водій 33-го маршруту (АЕ 3527 АА) неадекватно поводиться, кричить на пасажирів, які в ту ж секунду не сплатили за проїзд, хоча сам набиває салон, і часом зовсім не зручно дістати гроші. З цим водієм постійно скандали і крики", - поскаржилася автор звернення.

Після чергової витівки пасажирка зробила водієві зауваження, у відповідь на що він вирішив її провчити. Чоловік зупинився на узбіччі, заглушив двигун і настійно зажадав, щоб жінка покинула салон. Шофер продовжив рух тільки після того, як пасажири почали масово обурюватися через затримку рейсу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дніпряни поскаржилися на безвідповідального маршрутника. Водій грав у відеоігри на смартфоні під час керування транспортним засобом. У 2017 році цей же водій дивився фільм за кермом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!