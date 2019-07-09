ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

Постраждали понад 1000 осіб: Дніпропетровщину атакували кліщі

609Читати матеріал російською

З початку року через укуси кліщів в лікарні звернулися понад тисячу жителів Дніпропетровщини.

Кліщі продовжують докучати жителів Дніпропетровщини, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Кліщі живуть у листяних лісах, високій траві, сирих і вологих місцях. Підстерігають і в звичайному міському парку. У 2019 ці членистоногі вже покусали більше тисячі жителів регіону", – розповіли в департаменті.

Новини
Українцям загрожують небезпечні комахи: чим можна захворіти

Відзначили, щоб уникнути укусу кліща, слід вибирати закритий одяг для прогулянок в лісі чи степу. Також слід застосовувати спеціальні спреї проти комах.

Укус кліща

Укус кліща

Комсомольська правда

Якщо кліщ вкусив, не можна витягувати його самостійно. Це повинен зробити лікар. Після потрібно віднести комаху в обласний лабораторний центр за адресою: м Дніпро, вул. Щербаня, 6. Там кліща і потерпілого перевірять на хворобу Лайма.

Новини
"Вбивця!" Заслужений лікар Росії назвала корисними укуси кліщів і зганьбилася

"Важливо вчасно виявити хворобу Лайма. Якщо її підтвердять аналізи, то людину чекає два тижні антибактеріальної терапії в інфекційному відділенні", – уточнили в лабораторному центрі.

Новини
Українців атакують кліщі: як не заразитися небезпечною інфекцією

У департаменті додали, в 2018 році від укусів кліщів постраждало понад 800 жителів Дніпропетровщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі виявили небезпечне захворювання після укусу комара.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
укус кліщаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel