Постраждали понад 1000 осіб: Дніпропетровщину атакували кліщі

З початку року через укуси кліщів в лікарні звернулися понад тисячу жителів Дніпропетровщини.
Кліщі продовжують докучати жителів Дніпропетровщини, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.
"Кліщі живуть у листяних лісах, високій траві, сирих і вологих місцях. Підстерігають і в звичайному міському парку. У 2019 ці членистоногі вже покусали більше тисячі жителів регіону", – розповіли в департаменті.
Відзначили, щоб уникнути укусу кліща, слід вибирати закритий одяг для прогулянок в лісі чи степу. Також слід застосовувати спеціальні спреї проти комах.
Укус кліща
Комсомольська правда
Якщо кліщ вкусив, не можна витягувати його самостійно. Це повинен зробити лікар. Після потрібно віднести комаху в обласний лабораторний центр за адресою: м Дніпро, вул. Щербаня, 6. Там кліща і потерпілого перевірять на хворобу Лайма.
"Важливо вчасно виявити хворобу Лайма. Якщо її підтвердять аналізи, то людину чекає два тижні антибактеріальної терапії в інфекційному відділенні", – уточнили в лабораторному центрі.
У департаменті додали, в 2018 році від укусів кліщів постраждало понад 800 жителів Дніпропетровщини.
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