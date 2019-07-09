Постраждали понад 1000 осіб: Дніпропетровщину атакували кліщі

З початку року через укуси кліщів в лікарні звернулися понад тисячу жителів Дніпропетровщини.

Кліщі продовжують докучати жителів Дніпропетровщини, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації.

"Кліщі живуть у листяних лісах, високій траві, сирих і вологих місцях. Підстерігають і в звичайному міському парку. У 2019 ці членистоногі вже покусали більше тисячі жителів регіону", – розповіли в департаменті.

Відзначили, щоб уникнути укусу кліща, слід вибирати закритий одяг для прогулянок в лісі чи степу. Також слід застосовувати спеціальні спреї проти комах.

Укус кліща Комсомольська правда

Якщо кліщ вкусив, не можна витягувати його самостійно. Це повинен зробити лікар. Після потрібно віднести комаху в обласний лабораторний центр за адресою: м Дніпро, вул. Щербаня, 6. Там кліща і потерпілого перевірять на хворобу Лайма.

"Важливо вчасно виявити хворобу Лайма. Якщо її підтвердять аналізи, то людину чекає два тижні антибактеріальної терапії в інфекційному відділенні", – уточнили в лабораторному центрі.

У департаменті додали, в 2018 році від укусів кліщів постраждало понад 800 жителів Дніпропетровщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі виявили небезпечне захворювання після укусу комара.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!