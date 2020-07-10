Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 10 липня
Прогноз погоди в Дніпрі. aroundpet.ru
У п'ятницю, 10 липня, в Дніпрі очікується сонячна та тепла погода.
Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів в цей день не передбачається.
Температура повітря +27 +29 градусів вдень, вночі похолодає до +13 +15 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Прогноз погоди в Україні
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 9 по 11 липня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища. Рівень небезпеки 1 – жовтий.
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