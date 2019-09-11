Погода в Дніпрі: синоптики попередили про небезпечну спеку

У Дніпрі до кінця тижня оголосили штормове попередження.

Так, на території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди Народна Правда

Синоптики прогнозують малохмарні дні без опадів.

У середу, 11 вересня, очікується східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі складе 10-15 градусів, а вдень - 25-30 градусів. По місту вночі температура повітря опуститься до 11-13 градусів, а вдень підніметься до 27-29 градусів.

Четвер, 12 вересня, пройде без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі складе 11-16 градусів, вдень - 26-31 градусів.

У п'ятницю, 13 вересня, синоптики прогнозують вітер змінний напрвлений, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 11-16 градусів, вдень підніметься до 25-30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується суха і сонячна погода. Синоптики уточнили прогноз погоди.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!