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Погода в Дніпрі: прогноз на 17 липня

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У середу, 17 липня, в Дніпрі синоптики прогнозують дощ.

Повітря прогріється до +26 градусів. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

За прогнозом синоптиків, вдень пройде невеликий дощ. Можлива гроза.

Погода в Дніпрі 17 липня

Погода в Дніпрі 17 липня

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Температура вночі опуститься до +14 +16 градусів. Днем прогнозується від +24 +26 градусів.

Прогноз погоди на Дніпропетровщині 17 липня

Прогноз погоди на Дніпропетровщині 17 липня

Український гідрометеорологічний центр

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну накриють дощі з грозами. Синоптик попередила про зміну погоди.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
погода Дніпро
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