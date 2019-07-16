Погода в Дніпрі: прогноз на 17 липня

У середу, 17 липня, в Дніпрі синоптики прогнозують дощ.
Повітря прогріється до +26 градусів. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.
За прогнозом синоптиків, вдень пройде невеликий дощ. Можлива гроза.
Погода в Дніпрі 17 липня
Хабар 24
Температура вночі опуститься до +14 +16 градусів. Днем прогнозується від +24 +26 градусів.
Прогноз погоди на Дніпропетровщині 17 липня
Український гідрометеорологічний центр
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну накриють дощі з грозами. Синоптик попередила про зміну погоди.
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