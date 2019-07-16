Погода в Дніпрі: прогноз на 17 липня

У середу, 17 липня, в Дніпрі синоптики прогнозують дощ.

Повітря прогріється до +26 градусів. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

За прогнозом синоптиків, вдень пройде невеликий дощ. Можлива гроза.

Погода в Дніпрі 17 липня Хабар 24

Температура вночі опуститься до +14 +16 градусів. Днем прогнозується від +24 +26 градусів.

Прогноз погоди на Дніпропетровщині 17 липня Український гідрометеорологічний центр

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну накриють дощі з грозами. Синоптик попередила про зміну погоди.

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