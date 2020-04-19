Під Дніпром священик їздив на машині з колонкою і святив паски. Відео

Вранці 19 квітня, у селищі Солоне Дніпропетровської області винахідливий священик виглядаючи з люка машини, об'їжджав будинку віруючих і святив їх продукти.

На машині священика була закріплена колонка, з якої звучала запис церковних дзвонів, а з боків машини були прикріплені кошики, з яких люди могли брати свічки. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Типовий Дніпро".

Священик придумав безпечний спосіб освячення під час карантину Facebook/Типовий Дніпро

"Проїхали вже більшу частину Солоного, близько 9 вулиць. Задоволені всі, дякують за те, що змогли організувати освячення пасок в такий не простий час", - розповів священик.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі завели справу проти прихожан, які стовпилися біля церкви. Близько 80 людей скупчилися всередині Свято-Троїцького Кафедрального Собору.

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