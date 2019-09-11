У Кам'янському Дніпропетровської області водій маршрутки вигнав пасажирку з салону.

У маршрутника не було решти й він почав ображати жінку. Про це повідомила сама потерпіла на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Маршрутник викинув жінку Politeka.Net

"Сьогодні вранці (11 вересня. – Ред.) я сіла в маршрутне таксі на Комунарній, з собою у мене було 500 грн і 2 грн. Водій маршруту почав мене виганяти і конкретно ображати, я йому у відповідь. На наступній зупинці той силою мене виштовхав із маршрутки! Він не мав ніякого права до мене торкатися, а він дуже сильно мене штовхав!", – написала жінка.

У соцмережі в людей розділилися думки: хтось посміявся з інциденту і підтримав водія, а хтось заступився за жінку:

"Невже важко, знаючи, що вранці будете їхати на маршрутці, підготувати дрібні гроші водію?", "Інтелігентна ранкова розмова", "Вони знайшли одне одного...", "А скоро тисячна купюра з'явиться...", "Вона агресивніша за водія", "Ну найпростіше в усьому звинуватити водія. Насамперед, саме ви повинні самі подбати про те, щоб у вас були дрібні гроші на проїзд. Невже це так складно?", "Водій правильно вчинив, ну хто їй дасть решту з ранку?" – пишуть користувачі.

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Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі маршрутник-хам потрапив на відео.

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