Перевиховання працею: в Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки

У Дніпрі неплатників аліментів з початку листопада залучили до суспільно корисних робіт.

Вся заробітна плата піде на погашення заборгованості по виплатах. Про це кореспондент OBOZREVATEL дізнався під час пресконференції.

У Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки

Організацією відповідної програми займається інспекція з питань праці та зайнятості населення міської ради у співпраці з центром пробації в Дніпропетровській області. Найбільшу кількість робочих місць надало комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання". Його директор Сергій Матусевич зазначає, що завдяки цьому їм вдалося подвоїти кількість співробітників і полегшити прибирання Новокодацького парку, що особливо актуально для осінньо-зимового періоду.

"Прибирають листя, підстригають газони, збирають гілки. Основна частина людей працює по 8 годин на день, в сумі відпрацювання складається в середньому з 120-150 годин. Зараз в парку працюють 25 чоловік, інших направили на зупинкові комплекси. Робота буде продовжуватися і в зимовий період ", – повідомив Матусевич.

У Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки

Як розповіла начальник Новокодацького районного відділу філії державної установи "Центр пробації" Інна Анастасіаді, новий вид адміністративного стягнення був прийнятий з метою захисту права дітей на належне утримання. Він полягає у виконанні суспільно корисних робіт, заробітна плата за які спрямовується на погашення боргу, який іноді досягає десятків, а то і сотень тисяч гривень.

"Якщо протягом певного проміжку часу аліментники ухиляються від виплат, ВДВС приймає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасну сплату аліментів. Далі цей протокол розглядає суд і виносить своє рішення. У разі, якщо боржник і далі продовжує ухилятися, його залучають до кримінальної відповідальності. При наявності офіційного працевлаштування він може відпрацьовувати свої години у вільний час", – розповіла Анастасиаді.

У Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки

За словами неплатника Олександра, сума боргу, яка спочатку була цілком посильною, значно зросла через помилку банку.

"Заборгованість по аліментах трапилася через неправильний перерахунок. Спочатку давав гроші на руки, але про це ніхто не зізнавався. Потім почав платити, як годиться – через касу, банк, чеки. Зараз не спілкуюся з дітьми і не хочу платити, так і сказав в суді. Все одно тепер повинен відпрацювати 120 годин", – поділився чоловік.

У Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки

З цієї ж причини на громадських роботах опинився і боржник Владислав.

"Якось "грамотно" вони перераховували кошти, адже все сплачувалося. Є чеки, все подано до відповідної інстанції. Влітку був перерахунок, було 2300 – стало 2700 гривень. Звідки я їх візьму, якщо у мене зарплата 6 тисяч? Мені 45 років, я нікому ніде не потрібен, незважаючи на те, що володію багатьма спеціальностями. Платив, скільки міг. За 14 років назбиралося 85 тисяч. Суд присудив мені 120 годин роботи в парку. через цю історію я втратив роботу", – розповів Владислав.

У Дніпрі боржників-аліментників змусили прибирати парки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні будуть ганьбити боржників по комуналці. У Мукачеві Закарпатської області чиновники вирішили розміщувати імена боржників, які не платять за комунальні послуги, на рекламних щитах по всьому місту.

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