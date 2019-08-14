Перекриття Нового мосту в Дніпрі: городян попередили про погодинне обмеження

Представник компанії "Маст-буд", начальник ділянки Микита Заволік повідомив, що з 17 серпня Новий міст в Дніпрі відкриють для пішоходів, але пройти можна буде тільки в години пік.

При цьому своєчасне завершення робіт залежить від погоди, сказав він в коментарі "9 каналу".

Після 17 серпня пішоходи зможуть пройти по Новому мосту в годину пік

"Роботи закінчаться 16 числа, якщо не вплине на це погода. 17 числа плануємо пустити пішоходів в годину пік вранці і ввечері ... Вночі та вдень плануємо проводити фарбувальні роботи, будуть наноситися двокомпонентні епоксидні фарби, їх не варто вдихати", – сказав він.

Заволік додав, що наразі проводяться роботи по гідроізоляції і наноситься напилення, яке може викликати у людей алергічні реакції.

Також він поспілкувався з учасниками акції громадського руху "Вирок", які домагалися відкриття мосту для пішоходів. В акції брали участь як жителі Дніпра, так і прибулі в місто кияни.

"Мені треба на роботі бути о пів на дев'яту. Я їду півтори години, щоб дістатися на роботу. Це нормально? Після цього вже й працювати не хочеться", – обурюється учасник акції з Дніпра Сергій.

Активісти заявили, що якщо 17 серпня міст не відкриють, вони проведуть мітинг повторно.

"Якщо після 16 серпня у жителів Дніпра не буде можливості хоча б частково здійснювати перехід моста, ми будемо змушені все ж повернутися і вивести значно більшу кількість людей і, відповідно, передати всі ті документи, які підписали жителі Дніпра, підкреслюю, до відповідних органів" , – сказав журналістам учасник акції з Києва Василь Куртчак.

Представник компанії-підрядника поспілкувався з активістами і продемонстрував, яким чином йдуть роботи на мосту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що рух пішоходів і велосипедистів по Новому мосту в Дніпрі буде призупинено до 16-го серпня. Перекриття пов'язане з роботами по гідроізоляції, які повинні були завершитися до 11 серпня.

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