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Обережно! Під Дніпром зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

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Стан захворюваності жителів Дніпропетровської області на гострі кишкові інфекції відповідає сезонному рівню.

Зареєстрували 222 випадки, питома вага дітей до 17 років - 62%, повідомляє ГУ "Дніпропетровський ОЛЦ МОЗ України".

На звітному тижні в Кам'янському Дніпропетровської області зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції в побуті. Всього захворіли 6 чоловік ромської національності (в тому числі 5 дітей). Протиепідемічні заходи тривають.

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Кишкова інфекція

Також відзначили, що серед населення області був зареєстрований лабораторно підтверджений випадок захворювання на лептоспіроз. Хворий чоловік (80 років) – пенсіонер, житель Солонянського району Дніпропетровської області, який займається риболовлею.

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У лабораторному центрі додали, що захворюваність на вірусні гепатити одиночна: зареєстрували 8 випадків (показник на 100 тисяч населення 0,25), що на рівні попереднього тижня.

При моніторингових лабораторних дослідженнях води та водойм в 4-х випадках виділені холероподобні вібріони (річка Кільчень в межах м. Підгородне, річка Дніпро в районі пляжу Парку культури і відпочинку Сагайдак, річка Дніпро в районі спортбази на Мандриківській косі, річка Вовча – міський пляж м. Павлоград).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пляжах Дніпра знайшли небезпечні бактерії.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
інфекція Дніпро
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