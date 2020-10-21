Новий освітній простір Дніпра: учнівські квитки, ремонти у школах, програма 250 грн на учня, доплати молодим учителям

Школярі Дніпра продовжують отримувати нові учнівські квитки. Зокрема, на сьогодні верифікацію у відповідній системі пройшли 50 тис. учнів, з них 20 тис. – уже отримали нові учнівські.

Про це під час прямої телефонної лінії 21 жовтня повідомив спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Артем Трапезніков.

"Учнівські квитки видаємо у спеціальному наборі, до якого, окрім пластикового документа, входить календар, інформаційний буклет "Освітній простір Дніпра", де можна ознайомитися серед іншого з контактною інформацією про гуртки, спортивні секції, музичні, художні школи, будинки творчості тощо. Також у наборі є буклет з правилами користування турнікетом у школі, стікер-паки з логотипом і символікою Дніпра. Планується, що до кінця року всі школярі отримають такі набори з учнівськими квитками", – розповів Артем Трапезніков.

Продовжуються оновлення у школах Дніпра. Так, цього року різні види капітальних ремонтів зроблено чи на стадії завершення у 38 закладах освіти. Наприклад, у 16 школах зроблено нові їдальні та санвузли, у 6-ти – покрівлі, у 5-ти – спортивні зали, у 7-ми – спортивні майданчики тощо.

Під час прямої телефонної лінії спеціаліст департаменту Артем Трапезніков нагадав: "У Дніпрі кожна школа має грошовий фонд із міського бюджету з розрахунку 250 грн на рік на кожного учня. Кожен заклад самостійно визначає, на що будуть витрачені ці кошти. Їх переважно направляють на придбання різного приладдя чи устаткування для школи. Окрім того, місто підтримує і молодих педагогів. Так, Дніпро перший серед міст України запровадив доплати вчителям віком до 35 років, які вперше прийшли працювати до школи. Вони отримують кожного місяці доплату з міського бюджету в розмірі 2 тис. грн. Таких учителів на сьогодні понад 270".