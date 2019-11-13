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13 листопада • оновлено в 12:07
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"Незламне життя": зворушливий пост про легендарного генерала ЗСУ підірвав мережу

2.1т
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У Дніпрі головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко зворушливо привітав з Днем Народження генерала Збройних сил України, якому врятували життя.

Користувачі мережі захоплюються вчинками медиків і дякують за тисячі врятованих життів. Про це OBOZREVATEL стало відомо з поста Сергія Риженка в Facebook.

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Сергій Риженко і Ігор Гордійчук

Сергій Риженко і Ігор Гордійчук

Як повідомив Риженко, 31 липня 2014 року до установи поступив невідомий солдат з важким пораненням мозку. Потім він впав у кому, йому зробили операцію і боєць опинився в нейрореанімаціі:

"Через 40 днів починає приходити до тями. Незв'язно розмовляти українською, англійською, французькою мовами. Волонтерам вдалося розшукати дружину. Важкий шлях лікування і реабілітації за кордоном. Повернення героя відбулося. Тоді йому не було й 42 років. Здавалося, життя зруйноване. Господь подарував йому тепло і любов. Через роки він став легендою. Це Ігор Гордійчук. Йому сьогодні 47. З Днем народження, дорогий генерале!" – написав Риженко.

Він додав, що генерал –иодин із трьох тисяч героїв, які вижили в Дніпрі в лікарні імені Мечникова.

Зворушливий пост з привітанням розривається від слів подяки користувачів. Він уже набрав понад 2,5 тисячі лайків, 72 коментарі і 352 репости.

Люди продовжують захоплюватися і писати слова подяки:

"Один з врятованих вашою героїчною командою. Безумовно Герой. І ви Герой. Нехай Боженька дає кожному міцного здоров'я і щастя!", "Як я пишаюся вами, і лікарями, і генералом. Все колись закінчується, обов'язково нашою перемогою, але ваші імена золотом написані на сторінках нашої історії. Якось пафосно, але від душі. Пишаюся!", "Лікарня, де є надія і чудові лікарі! Дякую за вашу працю і підтримку!!!", "Да уж, тісний світ! Сергію Анатолійовичу! Ви рятуєте багатьох людей! Ви справжній герой!!!", "Низький уклін і вам, і вашій команді! А імениннику – Героям Слава!", – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці ВСУ дражнять терористів "Л / ДНР", змушуючи їх слухати гімн України.

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Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
Тег
боєць АТО
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Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Несколько лет смотрю его коментарии по лечению раненых бойцов. Всегда конкретен, уверен в своих словах и черезвычайно скромен! Ни грамма пиара, а тем более выпендрежа! Уважуха доктору! Генералу долгих лет жизни, а доктору сил и терпения! Доктор заслужил звания Героя Украины!
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