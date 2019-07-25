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Натовпи людей і величезні черги: в Дніпрі запрацював безкоштовний річковий транспорт. Фото і Відео

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25 липня в Дніпрі запрацювало безкоштовне річкове таксі в зв'язку з перекриттям Нового моста.

Охочих переїхати на інший берег Дніпра в перший ранок роботи катера було досить багато. Городяни поділилися фото і відео з причалів в мережі.

Черга на безкоштовний катер в Дніпрі

Черга на безкоштовний катер в Дніпрі

Facebook 056.ua

Через велику кількість пасажирів деякі городяни навіть не ставали в чергу.

"З безкоштовним водним таксі не зрослося. Подивилася на чергу і пішла пішки. На фото третина черги помістилася тільки", - пише дніпрянка в Facebook.

Величезна черга на катер збиралася з 7 ранку на Лівому і Правому березі Дніпра.

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До 10 ранку наплив бажаючих безкоштовно покататися на катері не змінився.

Причал на Правому березі Дніпра

Причал на Правому березі Дніпра

Інформатор

Причал на Лівому березі Дніпра

Причал на Лівому березі Дніпра

Facebook Анастасія Плюша

"Тепер черга не тільки на маршрутки", - пишуть городяни.

Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

Telegram-канал "Х ** вий Дніпро"

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 липня в Дніпрі працює безкоштовне річкове таксі на час перекриття Нового моста. Два катери будуть ходити в сторони лівого і правого берегів шість днів в тиждень з сьомої ранку до восьмої вечора.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі Дніпро
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