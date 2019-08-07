Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

На вулицях Дніпра через ремонт відключать світло: список адрес

232 Читати матеріал російською

У Дніпрі 8 серпня на деяких вулицях відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту та технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

34 канал

Новини
В Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло: скільки заплатимо

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Динамо, 77 - 123, 68 - 110;

  • вул. Генерала Пушкіна, 87 - 125;

  • вул. Великолукська, 3 - 65/1, 4 - 76;

  • вул. Ярославського, 79 - 129, 76 - 130.

Соборний район:

  • вул. Новорічна, 1 - 37, 2 - 52;

  • вул. Дорожня, 1 - 21, 41, 2 - 42;

  • вул. Єреванська, 1 - 65, 4 - 80;

  • вул. Камська, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

  • пров. Камський, 4, 20, 20а, 20б;

  • вул. Слов'янська, 51а;

  • вул. Миру, 1 - 43, 6 - 56;

  • вул. Радісна, 1 - 67, 2 - 64;

  • вул. Холмогорська, 16а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці будуть платити за електроенергію по-новому.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel