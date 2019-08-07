На вулицях Дніпра через ремонт відключать світло: список адрес

У Дніпрі 8 серпня на деяких вулицях відключать електрику.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту та технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 34 канал

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Динамо, 77 - 123, 68 - 110;

вул. Генерала Пушкіна, 87 - 125;

вул. Великолукська, 3 - 65/1, 4 - 76;

вул. Ярославського, 79 - 129, 76 - 130.

Соборний район:

вул. Новорічна, 1 - 37, 2 - 52;

вул. Дорожня, 1 - 21, 41, 2 - 42;

вул. Єреванська, 1 - 65, 4 - 80;

вул. Камська, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

пров. Камський, 4, 20, 20а, 20б;

вул. Слов'янська, 51а;

вул. Миру, 1 - 43, 6 - 56;

вул. Радісна, 1 - 67, 2 - 64;

вул. Холмогорська, 16а.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці будуть платити за електроенергію по-новому.

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