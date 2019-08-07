На вулицях Дніпра через ремонт відключать світло: список адрес

У Дніпрі 8 серпня на деяких вулицях відключать електрику.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту та технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
34 канал
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Динамо, 77 - 123, 68 - 110;
вул. Генерала Пушкіна, 87 - 125;
вул. Великолукська, 3 - 65/1, 4 - 76;
вул. Ярославського, 79 - 129, 76 - 130.
Соборний район:
вул. Новорічна, 1 - 37, 2 - 52;
вул. Дорожня, 1 - 21, 41, 2 - 42;
вул. Єреванська, 1 - 65, 4 - 80;
вул. Камська, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;
пров. Камський, 4, 20, 20а, 20б;
вул. Слов'янська, 51а;
вул. Миру, 1 - 43, 6 - 56;
вул. Радісна, 1 - 67, 2 - 64;
вул. Холмогорська, 16а.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українці будуть платити за електроенергію по-новому.
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