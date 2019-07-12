На вихідних буде холодно: прогноз погоди в Дніпрі на 13 і 14 липня

13 і 14 липня в Дніпрі пройдуть дощі.

На вихідних стовпчик термометра підніметься максимум до +25 градусів. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

13 липня дощ прогнозуються днем. Температура повітря +22 +24 вдень, вночі від +12 до +14 градусів.

У неділю, 14 липня, також обіцяють дощ. Температура вночі опуститься до +12 градусів. Днем синоптики прогнозують +23 +25 градусів.

Прогноз погоди в Дніпрі sb.by

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