На Дніпропетровщині ветеранів нагородили медалями від Путіна. Фото

У Новомосковську на Дніпропетровщині 15 ветеранів нагородили російською медаллю до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні з привітанням президента країни-агресора Володимира Путіна.

Як повідомляє "11 канал", про прикрий інцидент розповіла донька одного із пенсіонерів Василя Волошка. За словами жінки, у листопаді їй зателефонували представники міської ради ветеранів Новомосковська та попросили отримати нагороду за батька (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я там не дивилась, прийшла додому, одягла окуляри, і прочитала все. Скажу, що спочатку обуренню моєму не було меж", – згадує вона.

Донька захисника зазначила, що спершу хотіла позбутися обурливої відзнаки для батька, втім потім вирішила залишити її у якості речового доказу.

Жінка додала, що батькові нічого не сказала про медаль з Російської Федерації, оскільки його як патріота це б дуже засмутило. Адже з початку російської агресії на Донбасі він постійно підтримує воїнів Збройних сил України. Пенсіонер навіть спеціально заощаджував кошти, аби придбати бійцям на фронт необхідні речі та продукти.

Журналісти вирішили з'ясувати деталі скандалу безпосередньо у голови Новомосковської ради ветеранів Михайла Горбова. У телефонній розмові чоловік підтвердив, що медалі дійсно були російськими, але його це зовсім не збентежило. Ба більше, він заявив, що не вважає Росію країною-агресором і навіть звинуватив Україну в нешанобливому ставленні до власних ветеранів.

Також стало відомо, що місто на Дніпропетровщині отримало згадані відзнаки для ветеранів від обласної ради ветеранів Харкова, котра була створена менше двох років тому.

На скандал також відреагував голова дніпровської організації Всеукраїнського об’єднання ветеранів Володимир Лендич. Він засудив ініціаторів такого нагородження і припустив, що медалі, швидше за все, були ввезені в Україну з Росії нелегально. Тим часом родина ветерана Волошка має намір звернутися зі скаргою до Службу безпеки України.

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