На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти жінку. Фото і прикмети

У Дніпропетровській області шукають зниклу безвісти 53-річну Саласку Віру Семенівну.

Мешканка села Чернеччина пзникла 14 травня 2020 року. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Віра Семенівна приїхала в гості до своїх знайомих в село Нове Новомосковського району. Наступного дня вона вийшла з дому і зникла. За місцем тимчасового проживання жінка більше не з'являлася, відтоді її місцезнаходження невідоме.

На вигляд зниклій жінці 50-55 років, її зріст близько 150 см, вона худорлявої статури, волосся у неї довге темно-русявого кольору. Особливі прикмети: сутулиться, має викривлення ніг. Перед зникненням Віра Саласка була вдягнена в чорний чоловічий піджак, чорні штани і сині калоші.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу безвісти жінку. Пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Якщо Вам відомо що-небудь про місцезнаходження зниклої жінки, повідомте про це за номерами 102, (098) 242 58 03, (050) 948 53 23.

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