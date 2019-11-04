На Дніпропетровщині попередили про масштабне відключення води

У п'яти районах Дніпра і в Новомосковську попередили про масштабне відключення води для проведення аварійних робіт та підготовки водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

Відключення заплановано на 12-13 листопада, передає пресслужба комунального підприємства "Дніпроводоканал".

У Дніпрі та Новомосковську добу не буде води 24tv.ua

Згідно з повідомленням, з 22:00 годин 12 листопада до 23:00 години 13 листопада буде припинено водопостачання для мешканців і споживачів Дніпра, розташованих за наступними адресами:

Новокодацький район – в межах вулиць Набережна Заводська, Ударників, Маяковського та Квітки Основ'яненка;

Чечелівський район – в межах вулиць Павлова, Академіка Белелюбського, Пастера і Набережна Заводська; в тому числі вулиці Братів Бестужевих і Івана Езау;

Центральний район – в межах вулиць пл. Вокзальна, пр. Дмитра Яворницького (парна сторона), Половицька і Січеславська Набережна;

Шевченківський район – в межах вулиць Юліуша Словацького, пр. Дмитра Яворницького (парна сторона), Коцюбинського і Січеславська Набережна;

Соборний район – непарна сторона (берегова смуга) вул. Набережна Перемоги від Академії фізичної культури і спорту до ж / м Перемога 3.

Відзначається, що на зазначених, а також на прилеглих до них вулицях можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 8:00 14 листопада.

Крім того, в зв'язку з виконанням зазначених вище робіт, 13 листопада з 6:00 до 23:00 години буде припинено подачу води на Новомосковськ.

Підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води на період проведення робіт і приносить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в 2020 році запланований ряд відключень газопостачання на кількох вулицях міста. Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на системі газопостачання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!