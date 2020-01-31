На Дніпропетровщині планують масово закрити шахти: подробиці

У Павлограді Дніпропетровської області планують закрити п'ять шахт.
Як розповів мер міста Анатолій Вершина, закриття хочуть здійснити до 2023 року. Перші зміни почнуться вже в 2020 році, повідомляє портал "Бегемот".
Закриття шахт
Delo.ua
Закриття п'яти шахт до 2023 року поставить регіон на коліна. Але як піднятися з цих колін – ніхто не знає.
Міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів про перспективу закриття шахт міста:
"Уже в 2020 році будуть закриті шахта імені Сташкова і Благодатна. До 2023 року буде закрито шахти "Степова", "Самарська", "Ювілейна"", – зазначив мер міста.
За його словами, це пов'язано з штучно створеною проблемою:
"Наше вугілля використовують в замкнутому циклі для ТЕС для вироблення електроенергії. Собівартість цієї електроенергії дорожче російської електроенергії. Ринок електроенергії працює і стало не вигідним купувати електроенергію, здобуту за допомогою вугілля. Поки вугільна компанія витримує натиск. На скільки її вистачить? Я думаю, що ненадовго", – повідомив Вершина.
Міський голова додав, що інший аспект - виникнення більш дешевої електроенергії - сонячної електростанції. Так, електроенергія з альтернативних джерел дешевше і вигідніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині в результаті обвалу порід на шахті загинули двоє гірників. Порода обвалилася на горизонті 242 м – під завалами опинилися двоє робітників.
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