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31 січня • оновлено в 16:40
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Софія Ковнір

На Дніпропетровщині планують масово закрити шахти: подробиці

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У Павлограді Дніпропетровської області планують закрити п'ять шахт.

Як розповів мер міста Анатолій Вершина, закриття хочуть здійснити до 2023 року. Перші зміни почнуться вже в 2020 році, повідомляє портал "Бегемот".

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Закриття шахт

Закриття шахт

Delo.ua

Закриття п'яти шахт до 2023 року поставить регіон на коліна. Але як піднятися з цих колін – ніхто не знає.

Міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповів про перспективу закриття шахт міста:

"Уже в 2020 році будуть закриті шахта імені Сташкова і Благодатна. До 2023 року буде закрито шахти "Степова", "Самарська", "Ювілейна"", – зазначив мер міста.

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За його словами, це пов'язано з штучно створеною проблемою:

"Наше вугілля використовують в замкнутому циклі для ТЕС для вироблення електроенергії. Собівартість цієї електроенергії дорожче російської електроенергії. Ринок електроенергії працює і стало не вигідним купувати електроенергію, здобуту за допомогою вугілля. Поки вугільна компанія витримує натиск. На скільки її вистачить? Я думаю, що ненадовго", – повідомив Вершина.

Міський голова додав, що інший аспект - виникнення більш дешевої електроенергії - сонячної електростанції. Так, електроенергія з альтернативних джерел дешевше і вигідніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині в результаті обвалу порід на шахті загинули двоє гірників. Порода обвалилася на горизонті 242 м – під завалами опинилися двоє робітників.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
шахти
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