На Дніпропетровщині "накрили" велике підпільне виробництво сигарет. Фото

Прокуратура і податківці припинили незаконне виробництво сигарет на одній з тютюнових фабрик в Дніпропетровській області.

Під час обшуків на фабриці і складах вилучили понад 150 тисяч кілограмів тютюнової сировини і сигарети на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, підприємці організували виробництво неврахованих сигарет без марок акцизного податку на обладнанні фабрики, використовуючи сировину низької якості.

Товар продавали через дилерів по всій Україні, а також готували на експорт за кордон. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 і 3 ст. 204 (незаконне виробництво підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 199 (підробка акцизних марок) Кримінального кодексу України.

Незаконне виробництво сигарет Пресслужба Офісу генерального прокурора

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків. Поставка заборонених препаратів здійснювалась з країн Євросоюзу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!