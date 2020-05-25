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25 травня • оновлено в 20:03
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині дозволили відкрити дитячі садки: коли і в яких містах

1.3т
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Обласна комісія з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області дозволила відновити роботу закладів дошкільної освіти в Кривому Розі, Кам'янському та Павлограді.

Дитсадки відкриють свої двері для вихованців з 27 травня. В інших містах їх будуть поетапно відкривати згідно відповідності санітарним нормам, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

У роботу установ тимчасово внесли ряд нововведень. Так, перед початком робочої зміни всі працівники дошкільних закладів будуть проходити температурний скринінг. Дітей будуть перевіряти кожні чотири години. При вході в заклад обов'язкова наявність місця для обробки рук антисептиками.

На Дніпропетровщині дозволили відкрити дитячі садки

На Дніпропетровщині дозволили відкрити дитячі садки

112 Україна

Ранковий прийом дітей і передачу після закінчення дня вихователі проводитимуть на території дитсадка, але за межами приміщення. Батьки повинні бути в респіраторі або захисній масці.

Використання тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом заборонені. Також не дозволяється проведення батьківських зборів і будь-яких масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпровський метрополітен відновив свою роботу. Причиною затримки була відсутність необхідного рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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