На Дніпропетровщині давню пам'ятку перетворили на сільгоспугіддя

У Нікопольському районі Дніпропетровської області пошкодили давню пам'ятку археології.

На території Першотравенської територіальної громади кургани засіяли насінням соняшника. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Те, що цілісність курганних могильників порушена, правоохоронці виявили в липні 2020 року. Вони встановили, що тракторист за допомогою сільськогосподарської техніки обробив поверхню трьох курганів і їх охоронні зони. Після цього 35-річний чоловік засіяв цю територію соняшником.

Особистість правопорушника незабаром встановили. Йому повідомили про підозру в самовільному зайнятті земельної ділянки щодо земельних ділянок особливо цінних земель. Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

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