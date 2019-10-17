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17 жовтня • оновлено в 11:44
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На аеропорт у Дніпрі виділять мільярд гривень – Філатов

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Бюджетний комітет Верховної Ради вніс окремим рядком 1 мільярд гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі в 2020 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов. Він нагадав, що аеропорт – персональна обіцянка дніпрянам від нової влади.

"Будемо дуже сподіватися, що уряд і всі інші відповідальні товариші, які нескінченно відводять очі і роблять вигляд, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють, що аеропорт в Дніпрі - це вже персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади", - написав Філатов.

З бюджету виділять 1 мільярд гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

З бюджету виділять 1 мільярд гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

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Він порадив новому уряду не "уподібнюватися попереднім начальникам, які тільки годували обіцянками".

"За аеропорт у Дніпрі я зіпсував відносини з багатьма сильними світу цього, тому, якщо обдурите, то розсварюся і з вами", - зазначив Філатов.

Він також подякував депутатам-мажоритарникам з Дніпра, що не спускають тему аеропорту в Дніпрі на гальмах. А також нагадав їм проконтролювати, щоб Верховна Рада за це проголосувала.

"А то в будівлі під куполом чудеса можуть траплятися щодня", - додав Філатов.

Як писав OBOZREVATEL :

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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