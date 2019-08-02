Можливий дощ з грозою: синоптики прогнозують різке похолодання в Дніпрі

У Дніпрі з другого по п'яте серпня оголосили штормове попередження.

На території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека V класу, повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Похолодання Тochka.net

Синоптики прогнозують до кінця тижня мінливу хмарність та місцями дощ з грозою:

2 серпня очікується без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі складе 10-15 градусів, вдень 22-27 градусів, по місту вночі буде 13-15 градусів, а вдень 23-25 ​​градусів.

3 серпня синоптики прогнозують західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 11-16 градусів, вдень 22-27 градусів.

4 серпня буде хмарно з проясненнями. Також пройде короткочасний дощ, вдень місцями сильний дощ з грозою. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 11-16 градусів, вдень 18-23 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну накриє циклон: синоптик попередила про негоду.

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