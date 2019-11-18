Мороз і туман: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У Дніпрі в понеділок, 18 листопада, очікується похолодання.

Так, в місті і на території області буде туманно, видимість 300-500 м, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі Факти

Понеділок, 18 листопада, пройде без опадів. Синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі складе від -1 градуса морозу до +4 градусів тепла, а вдень - +6...+11 градусів тепла.

По місту температура повітря опуститься до 0...+2 градусів, а вдень підніметься до +5...+7 градусів тепла.

Відзначимо, що в зв'язку з сильним туманом і обмеженою видимістю на дорозі, швидкість руху маршрутних автобусів впала на 10-15%. Враховуйте це при плануванні своїх поїздок.

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, починаючи з нового тижня (з понеділка, 18 листопада), в Україні буде спостерігатися поступове зниження температури.

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