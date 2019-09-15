Модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: історія зухвалого парі

Модель з Дніпра Ася Мікович роздяглася на Новому мосту, але не повністю.

Так, дівчина чекає остаточних результатів парі мера Бориса Філатова і президента України Володимира Зеленського. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ася Мікович Instagram Асі Мікович

"Приймаю естафету - парі триває. Як виявилося, не всі знають про кота Шредінгера (рекомендую загугли) так, що від коментарів утримаюся, щоб хтось в черговий раз не побачив каверзи в моїх словах", – написала модель.

Вона зазначила, що чекає результатів спору і опублікувала гаряче фото:

"А тепер до важливого: шоу завтра не буде, чекаємо результатів спору і насолоджуємося фото", – додала Мікович.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: опубліковано пікантне фото.

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