Модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: історія зухвалого парі

Модель з Дніпра Ася Мікович роздяглася на Новому мосту, але не повністю.
Так, дівчина чекає остаточних результатів парі мера Бориса Філатова і президента України Володимира Зеленського. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Ася Мікович
Instagram Асі Мікович
"Приймаю естафету - парі триває. Як виявилося, не всі знають про кота Шредінгера (рекомендую загугли) так, що від коментарів утримаюся, щоб хтось в черговий раз не побачив каверзи в моїх словах", – написала модель.
Вона зазначила, що чекає результатів спору і опублікувала гаряче фото:
"А тепер до важливого: шоу завтра не буде, чекаємо результатів спору і насолоджуємося фото", – додала Мікович.
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: опубліковано пікантне фото.
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