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4 червня • оновлено в 16:27
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Аліна Рашевська
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Місто на Дніпропетровщині засипало градом. Фото і відео явища

1.3т
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У четвер, 4 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області пройшла сильна злива з градом.

Жертвою негоди стало Соцмісто. Відео наслідків природного явища поділилися місцеві жителі в Facebook-групі "#Небайдужий".

Град в Кам'янському

Град в Кам'янському

Facebook / "#Небайдужий"

Очевидці стверджують, що град хоч і був нетривалим, але інтенсивним. За лічені хвилини небо прояснилося, а крупинки льоду затрималися на поверхні землі ще на деякий час.

Місто на Дніпропетровщині засипало градом. Фото і відео явища

Facebook / "#Небайдужий"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Київській області в селищі Демидов випав град, який масово прийняли за сніг.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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