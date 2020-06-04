Місто на Дніпропетровщині засипало градом. Фото і відео явища

У четвер, 4 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області пройшла сильна злива з градом.
Жертвою негоди стало Соцмісто. Відео наслідків природного явища поділилися місцеві жителі в Facebook-групі "#Небайдужий".
Град в Кам'янському
Facebook / "#Небайдужий"
Очевидці стверджують, що град хоч і був нетривалим, але інтенсивним. За лічені хвилини небо прояснилося, а крупинки льоду затрималися на поверхні землі ще на деякий час.
Facebook / "#Небайдужий"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Київській області в селищі Демидов випав град, який масово прийняли за сніг.
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