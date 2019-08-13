Лікарня замість ласощів: в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

У неділю, 11 серпня, дівчинка спробувала увійти в кіоск з морозивом в пер. Добровольців в Дніпрі і отримала удар струмом.
Дитину госпіталізували в лікарню на вул. Космічній, передає "Інформатор".
У Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску
За попередньою інформацією, дівчинка отримала удар коли доторкнулася до дверної ручки кіоску.
На місце події викликали швидку допомогу і поліцію.
Постраждалу доставили до відділення кардіоревматології і діагностували опіки на руках і тахікардію.
Медики запевнили, що життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує.
Причини події з'ясовують правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Донбасі бійцем Національної гвардії Романом Романенко.
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