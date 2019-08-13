Лікарня замість ласощів: в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

У неділю, 11 серпня, дівчинка спробувала увійти в кіоск з морозивом в пер. Добровольців в Дніпрі і отримала удар струмом.

Дитину госпіталізували в лікарню на вул. Космічній, передає "Інформатор".

У Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

За попередньою інформацією, дівчинка отримала удар коли доторкнулася до дверної ручки кіоску.

На місце події викликали швидку допомогу і поліцію.

Постраждалу доставили до відділення кардіоревматології і діагностували опіки на руках і тахікардію.

Медики запевнили, що життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує.

Причини події з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Донбасі бійцем Національної гвардії Романом Романенко.

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