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Лікарня замість ласощів: в Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

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У неділю, 11 серпня, дівчинка спробувала увійти в кіоск з морозивом в пер. Добровольців в Дніпрі і отримала удар струмом.

Дитину госпіталізували в лікарню на вул. Космічній, передає "Інформатор".

У Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

У Дніпрі дівчинка отримала удар струмом у кіоску

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За попередньою інформацією, дівчинка отримала удар коли доторкнулася до дверної ручки кіоску.

На місце події викликали швидку допомогу і поліцію.

Постраждалу доставили до відділення кардіоревматології і діагностували опіки на руках і тахікардію.

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Медики запевнили, що життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує.

Причини події з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Дніпрі відбудеться прощання з загиблим на Донбасі бійцем Національної гвардії Романом Романенко.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина МАФи
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