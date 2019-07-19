Лайфхак для дніпрян: дістатися на Правий берег можна по воді. Фото і відео

Дістатися без заторів з Лівого на Правий берег Дніпра можна на понтоні.
Перевезення по воді організував підприємливий дніпрянин, власник транспортного засобу. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).
Бажаючі виїхати на Правий берег Дніпра можуть сісти на понтон біля фонтану поряд з ТРЦ "Вавилон". Поїздка займе кілька хвилин.
Доїхати на роботу в Дніпрі можна без заторів
Інформатор
За проїзд на понтоні доведеться заплатити 35 гривень. Графік відправлень поки не стабільний. Очікується, що бажаючих будуть перевозити з 7:00 до 10:00, а також після 17:00.
Час відправлень можна дізнатись за телефоном (067) 607-30-20.
Чоловік возить охочих на своєму понтоні
Інформатор
Уточнити графік можна по телефону
Інформатор
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