Лайфхак для дніпрян: дістатися на Правий берег можна по воді. Фото і відео

Дістатися без заторів з Лівого на Правий берег Дніпра можна на понтоні.

Перевезення по воді організував підприємливий дніпрянин, власник транспортного засобу. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Бажаючі виїхати на Правий берег Дніпра можуть сісти на понтон біля фонтану поряд з ТРЦ "Вавилон". Поїздка займе кілька хвилин.

Доїхати на роботу в Дніпрі можна без заторів Інформатор

За проїзд на понтоні доведеться заплатити 35 гривень. Графік відправлень поки не стабільний. Очікується, що бажаючих будуть перевозити з 7:00 до 10:00, а також після 17:00.

Час відправлень можна дізнатись за телефоном (067) 607-30-20.

Чоловік возить охочих на своєму понтоні Інформатор

Уточнити графік можна по телефону Інформатор

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