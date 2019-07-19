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Лайфхак для дніпрян: дістатися на Правий берег можна по воді. Фото і відео

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Дістатися без заторів з Лівого на Правий берег Дніпра можна на понтоні.

Перевезення по воді організував підприємливий дніпрянин, власник транспортного засобу. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Бажаючі виїхати на Правий берег Дніпра можуть сісти на понтон біля фонтану поряд з ТРЦ "Вавилон". Поїздка займе кілька хвилин.

Доїхати на роботу в Дніпрі можна без заторів

Доїхати на роботу в Дніпрі можна без заторів

Інформатор

За проїзд на понтоні доведеться заплатити 35 гривень. Графік відправлень поки не стабільний. Очікується, що бажаючих будуть перевозити з 7:00 до 10:00, а також після 17:00.

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Час відправлень можна дізнатись за телефоном (067) 607-30-20.

Чоловік возить охочих на своєму понтоні

Чоловік возить охочих на своєму понтоні

Інформатор

Уточнити графік можна по телефону

Уточнити графік можна по телефону

Інформатор

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Україна Дніпро
Теги
транспорт Дніпро Новий міст у Дніпрі
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