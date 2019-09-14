Куди піти на День міста в Дніпрі: топ найяскравіших подій

Сьогодні, 14 вересня, Дніпро святкує масштабне і яскраве свято – День міста.

Вже зараз у всіх районах міста проходять численні івенти і ви в будь-який момент можете до них приєднатися.

OBOZREVATEL вже знайомив вас з повним списком заходів. Про найяскравіші і очікувані події, приурочені до Дня міста, розповімо нижче.

День міста у Дніпрі

З 9:00 і до пізнього вечора біля Льодової арени пройде Всеукраїнський чемпіонат з Drag Racing. За шоу можна буде спостерігати до 20:00.

О 10:00 на Січеславській набережній стартував TechFest: розумні нашийники, робот-тренер з настільного тенісу, зона стартапів і найбільша в Україні виставка роботів і трансформерів вже зараз працюють в активному режимі.

Монастирський острів з 10:00 і до пізнього вечора перетвориться в фестивальну зону: вже зараз там проходить Всеукраїнський лицарський фестиваль і фестиваль повітряних зміїв KiteFestMirozdanie.

Об 11:00 на Площі імені Героїв Майдану близько 700 осіб візьмуть участь в арт-проекті "Битва хорів". Це буде один з найбільших музичних баттлов в Дніпрі! Паралельно на тій же локації відбудеться фестиваль вуличного танцю DNEPR Street battle із зірковими журі, а вже о 11:30 жителі міста зможуть спостерігати за велокарнавалом, учасники якого обіцяли порадувати яскравими карнавальними костюмами і платформами.

О 12:30 в парку Зелений гай обіцяю вибух емоцій: родео на биках, щедрий фудкорд, битва на квадрокоптера і багато чого цікавого для святкової локації було підготовлено організаторами.

О 13:00 на Фестивальному причалі пройде турнір "Найсильніша людина України-2019". За звання боротимуться члени Федерації стронгмену України. Ближче до вечора, о 17:00 спортсмени будуть піднімати снаряд-трубу довжиною 12 метрів і вагою 1280 кг. Рекорд зафіксують в Національному реєстрі рекордів України.

Також о 13:00 ви можете взяти участь в щорічній молодіжної акції "Тарілка щастя" біля Центрального цирку. Разом з іншими жителями Дніпра ви можете бити стільки тарілок на щастя, скільки душа забажає!

О 17:00 на Січеславській набережній пройде яскраве авіашоу, а о 20:30 - вітрильна регата.

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