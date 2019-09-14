Головна Новини
14 вересня • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Куди піти на День міста в Дніпрі: топ найяскравіших подій

546 Читати матеріал російською

Сьогодні, 14 вересня, Дніпро святкує масштабне і яскраве свято – День міста.

Вже зараз у всіх районах міста проходять численні івенти і ви в будь-який момент можете до них приєднатися.

OBOZREVATEL вже знайомив вас з повним списком заходів. Про найяскравіші і очікувані події, приурочені до Дня міста, розповімо нижче.

День міста у Дніпрі

День міста у Дніпрі

З 9:00 і до пізнього вечора біля Льодової арени пройде Всеукраїнський чемпіонат з Drag Racing. За шоу можна буде спостерігати до 20:00.

О 10:00 на Січеславській набережній стартував TechFest: розумні нашийники, робот-тренер з настільного тенісу, зона стартапів і найбільша в Україні виставка роботів і трансформерів вже зараз працюють в активному режимі.

Новини
Кому выгодны провокации на День города в Днепре: расследование

Монастирський острів з 10:00 і до пізнього вечора перетвориться в фестивальну зону: вже зараз там проходить Всеукраїнський лицарський фестиваль і фестиваль повітряних зміїв KiteFestMirozdanie.

Об 11:00 на Площі імені Героїв Майдану близько 700 осіб візьмуть участь в арт-проекті "Битва хорів". Це буде один з найбільших музичних баттлов в Дніпрі! Паралельно на тій же локації відбудеться фестиваль вуличного танцю DNEPR Street battle із зірковими журі, а вже о 11:30 жителі міста зможуть спостерігати за велокарнавалом, учасники якого обіцяли порадувати яскравими карнавальними костюмами і платформами.

О 12:30 в парку Зелений гай обіцяю вибух емоцій: родео на биках, щедрий фудкорд, битва на квадрокоптера і багато чого цікавого для святкової локації було підготовлено організаторами.

О 13:00 на Фестивальному причалі пройде турнір "Найсильніша людина України-2019". За звання боротимуться члени Федерації стронгмену України. Ближче до вечора, о 17:00 спортсмени будуть піднімати снаряд-трубу довжиною 12 метрів і вагою 1280 кг. Рекорд зафіксують в Національному реєстрі рекордів України.

Також о 13:00 ви можете взяти участь в щорічній молодіжної акції "Тарілка щастя" біля Центрального цирку. Разом з іншими жителями Дніпра ви можете бити стільки тарілок на щастя, скільки душа забажає!

О 17:00 на Січеславській набережній пройде яскраве авіашоу, а о 20:30 - вітрильна регата.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel